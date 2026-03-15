Хакеры добыли секретные данные 1,5 тыс. офицеров и генералов ВСУ

Российские хакеры из группировки Dark Warios получили базу телефонных номеров 1,5 тысячи офицеров Вооружённых сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В списке — начальники и сотрудники управлений обеспечения вооружениями ПВО, авиационной техники, управления организации МТО, продовольственного обеспечения и ряда других структур. Всего более 1400 имён, фамилий, должностей и телефонных номеров — от стационарных до использующихся в специальной связи и системах.

Среди тех, чьи контакты оказались у хакеров, — начальник Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майор Александр Вьюнник, командующий Силами поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и другие.

Документ считался строго секретным и использовался только внутри командования. Теперь он в распоряжении российской стороны.

До этого группировка Dark Warios уже отметилась успешными кибератаками: вместе с QuietSec хакеры взломали украинский военный мессенджер Milchat и сервис военного учёта «Резерв+», фактически парализовав электронную работу ТЦК.

Ранее пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» выявила связь между украинской версией журнала Forbes и Службой безопасности Украины. Они получили несанкционированный доступ к устройству сотрудника издания. Анализ файлов и переписок позволил установить участие Forbes.ua в координации с СБУ, ГУР и Министерством обороны Украины при «формировании оборонной повестки».