Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» выявила связь между украинской версией журнала Forbes и Службой безопасности Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Хакеры смогли получить несакционированный доступ к устройству сотрудника журнала. Согласно группировке, анализ файлов и переписок на устройстве позволил выявить участие Forbes.ua в координации со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки и Министерством обороны при «формировании оборонной повестки».

В ходе взлома также оказались доступны личные сведения сотрудников спецслужб: офицера по интернет-направлению СБУ, специалиста по кибербезопасности и сотрудника Генштаба ВСУ.

Ранее российским хакерам удалось получить секретные документы, подтверждающие присутствие иностранных наёмников в рядах ВСУ. В материалах содержатся данные западных граждан, подписавших контракты с украинской стороной. Согласно участнице СВО, в этот раз Западу не удастся уйти от ответа, так как документы не просто указывают на наличие наёмников, а содержат подписанные контракты и личности с паспортными данными.