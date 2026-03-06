Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 03:09

Пророссийские хакеры узнали о сотрудничестве между украинским Forbes и СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» выявила связь между украинской версией журнала Forbes и Службой безопасности Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Хакеры смогли получить несакционированный доступ к устройству сотрудника журнала. Согласно группировке, анализ файлов и переписок на устройстве позволил выявить участие Forbes.ua в координации со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки и Министерством обороны при «формировании оборонной повестки».

В ходе взлома также оказались доступны личные сведения сотрудников спецслужб: офицера по интернет-направлению СБУ, специалиста по кибербезопасности и сотрудника Генштаба ВСУ.

200 человек задержаны по всей России из-за незаконных SIM-боксов для вербовщиков СБУ
200 человек задержаны по всей России из-за незаконных SIM-боксов для вербовщиков СБУ

Ранее российским хакерам удалось получить секретные документы, подтверждающие присутствие иностранных наёмников в рядах ВСУ. В материалах содержатся данные западных граждан, подписавших контракты с украинской стороной. Согласно участнице СВО, в этот раз Западу не удастся уйти от ответа, так как документы не просто указывают на наличие наёмников, а содержат подписанные контракты и личности с паспортными данными.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • сбу
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar