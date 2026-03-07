Владимир Путин
Регион
7 марта, 15:23

Хакеры Z-Pentest Alliance взломали системы критической инфраструктуры Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Хакеры из группировки Z-Pentest Alliance заявили о взломе систем управления насосным оборудованием ряда объектов критической инфраструктуры Израиля. Как пишет телеграм-канал «Кибервойна», они утверждают, что получили доступ к HMI-панели, которая используется для манипуляций аппаратурой.

На фото — тот самый интерфейс на иврите. По словам хакеров, они могут просматривать элементы инфраструктуры, измерять параметры работы и изменять настройки двигателя водяного насоса.

Интерфейс системы управления рядом объектов критической инфраструктуры Израиля, взломанный хакерами. Фото © Telegram / «Кибервойна»

Застрявшие в Иране россияне не могут связаться с близкими из-за хакеров «Моссада»
Ранее пророссийские хакеры из группировки «Кибер Серп» узнали о связи украинской версии журнала Forbes с СБУ, ГУР и Минобороны Украины. Они получили доступ к телефону одного из сотрудников издания. Оказалось, что оно сотрудничает с целью распространения военной пропаганды Владимира Зеленского.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Матвей Константинов
    avatar