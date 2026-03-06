Застрявшие в Иране россияне не могут связаться с близкими из-за хакеров «Моссада»

Россияне, которые находятся в Иране, уже несколько дней не могут выйти на связь с родственниками из-за отсутствия интернета и хакерских атак израильского «Моссада». Данную информацию передаёт телеграм-канал SHOT.

В стране заблокированы все международные мессенджеры, в том числе Telegram, а местное приложение «Бале» подверглось кибератаке со стороны израильской спецслужбой «Моссада». Хакеры не только вывели сервис из строя, но и взломали пользовательские переписки — при попытке отправить сообщение на экране появляется надпись updating (обновляется).

Родственники застрявших россиян просят иранцев из других стран позвонить их близким на местные номера, чтобы узнать об их состоянии. По некоторым данным, интернет в Иране отключён уже около недели.

Ранее сообщалось, что на границе Ирана и Азербайджана скопилось более полутора тысяч грузовиков с российскими номерами. В фурах, следующих в сторону России, преимущественно находятся фрукты, орехи и овощи. Дальнобойщики опасаются, что если простой затянется, скоропортящиеся грузы придут в негодность, то это обернётся для перевозчиков многомиллионными убытками. К тому же водителям грозят колоссальные штрафы за срыв сроков доставки.