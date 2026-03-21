Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 23:28

Глава ФБР Патель заявил о связанных с РФ хакерах, взламывавших аккаунты в Signal

Директор ФБР Кэш Патель обратился к общественности через социальную сеть X, заявив о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal, в том числе действующих и бывших государственных лиц, военных и журналистов.

«ФБР выявило киберпреступников, связанных со спецслужбами России, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, в том числе Signal. Эта кампания направлена против лиц, которые представляют высокую разведывательную ценность», – написал Патель.

Глава ФБР уточнил, что злоумышленники получили доступ к переписке, контактам и рассылали фишинговые письма. При этом он не назвал конкретных жертв и не раскрыл, какие группировки стоят за взломами, а также не предоставил доказательств своих утверждений.

«Мы наблюдаем тысячи взломанных аккаунтов, и злоумышленники используют их для чтения сообщений, кражи контактов и рассылки фишинга», – подчеркнул Патель.

Пророссийский хакер взломал более шести тысяч камер видеонаблюдения по всей Украине

Ранее Life.ru писал о громком заявлении предпринимателя Кима Доткома, который обвинил IT-компанию Palantir в шпионаже за мировыми лидерами. По его словам, хакеры получили доступ к огромному архиву переписок Трампа, Маска и других известных людей. Дотком заявил, что Palantir тесно сотрудничает с ЦРУ и участвует в создании оружия для Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
