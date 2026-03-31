Хакеры заявили о взломе 200 тысяч компьютеров на Украине благодаря фишингу

Более 200 тысяч компьютеров на Украине подверглись взлому после фишинговой рассылки. Об этом сообщили представители хакерской группы «Кибер Серп», передаёт РИА «Новости».

«Мы разослали «письма безопасности» от имени CERT-UA с «предупреждением о кибератаке». Письма разошлись по одному миллиону ящиков UKR.NET. Доверие к бренду CERT-UA сыграло с Украиной злую шутку. Благодаря операции и внедрению вируса The cult нами было компрометировано более 200 тысяч украинских компьютеров», — сообщили хакеры.

По их словам, рассылка охватила около одного миллиона почтовых адресов. После открытия писем устройства заражались вредоносным программным обеспечением. Хакеры заявили, что доступ получили к компьютерам в разных сферах, включая государственные структуры, медицинские учреждения, охранные компании, финансовые и образовательные организации.

Также в группе утверждают, что атака не затрагивает обычных граждан. При этом украинские структуры, включая Верховную раду и профильные службы, по их данным, отреагировали на инцидент. Ряд украинских СМИ подтвердил факт кибератаки и её последствия для различных организаций.

