Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР

Хакерская группа, которую связывают с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Кэша Пателя. Как сообщает Reuters, злоумышленники опубликовали в интернете фотографии главы бюро и другие документы.

К атаке причастна группировка Handala Hack Team. Представитель Минюста США подтвердил, что почта Пателя была взломана, опубликованные материалы, по всей видимости, подлинные.

Ранее Кэш Патель предупреждал о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, которых в Вашингтоне связывают с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal — в зоне риска находятся действующие и бывшие госслужащие, военные и журналисты.