Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 18:09

Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР

Кэш Патель. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Хакерская группа, которую связывают с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Кэша Пателя. Как сообщает Reuters, злоумышленники опубликовали в интернете фотографии главы бюро и другие документы.

К атаке причастна группировка Handala Hack Team. Представитель Минюста США подтвердил, что почта Пателя была взломана, опубликованные материалы, по всей видимости, подлинные.

Российские хакеры заявили о вскрытии шифра всего госсектора Украины

Ранее Кэш Патель предупреждал о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, которых в Вашингтоне связывают с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal — в зоне риска находятся действующие и бывшие госслужащие, военные и журналисты.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • фбр
  • Иран
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar