Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР
Кэш Патель. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Хакерская группа, которую связывают с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Кэша Пателя. Как сообщает Reuters, злоумышленники опубликовали в интернете фотографии главы бюро и другие документы.
К атаке причастна группировка Handala Hack Team. Представитель Минюста США подтвердил, что почта Пателя была взломана, опубликованные материалы, по всей видимости, подлинные.
Ранее Кэш Патель предупреждал о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, которых в Вашингтоне связывают с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal — в зоне риска находятся действующие и бывшие госслужащие, военные и журналисты.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.