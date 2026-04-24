24 апреля, 01:27

Хакеры сообщили о взломе украинского телеканала «Freeдом»

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» заявила о взломе внутренней базы украинского телеканала «Freeдом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данный момент мы взломали защищённый корпоративный мессенджер Element редакции «Freeдом» и получили доступ к внутренней базе телеканала», — рассказали хакеры.

По их словам, в базу входили планировщики, а также список всех сотрудников с личными данными и фотографиями. В результате атаки были уничтожены 49 внутренних проектов телеканала. Группировка считает, что подобные операции дают сигнал другим СМИ.

Российские хакеры из «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс
Российские хакеры из «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с Россией, получили доступ к большому числу почтовых ящиков. Речь шла о более чем 170 аккаунтах украинских прокуроров и следователей. Также были взломаны десятки аккаунтов чиновников из стран НАТО и Балканского региона. Инциденты происходили в период с сентября 2024 по март 2026 года. Среди пострадавших ведомств назывались Специализированная прокуратура в сфере обороны и Агентство по розыску активов. В украинских правоохранительных органах заявили, что проверяют информацию о возможных утечках.

Антон Голыбин
