«Варвар» на страже: В России появятся дроны, перехватывающие цели без участия человека
Обложка © Telegram/ Mash
В России появились дроны-перехватчики для защиты гражданских объектов. По данным телеграм-канала Mash, на первом этапе их планируют передать сотрудникам частных охранных предприятий.
Новая разработка получила название «Варвар». Аппарат весит около 3 кг, способен развивать скорость до 250 км/ч и находиться в воздухе до пяти минут. Максимальная дальность и высота полёта достигают 2000 метров.
Система оснащена функцией автозахвата цели на расстоянии до 250 метров. После запуска устройство самостоятельно обнаруживает объект и направляется к нему. Управление максимально упрощено: оператору достаточно запустить аппарат, дальше он действует в автономном режиме с использованием ИИ-модели.
Ожидается, что такие решения станут частью защиты важных объектов. В Госдуме рассматривается законопроект о расширении полномочий ЧОПов для противодействия беспилотникам.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные разработали новый тяжёлый беспилотник «Упыреныш». В основе разработки — детали российского FPV-беспилотника «Упырь» и элементы трофейных аппаратов типа «Баба-яга».
