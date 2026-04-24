«Варвар» на страже: В России появятся дроны, перехватывающие цели без участия человека

В России появились дроны-перехватчики для защиты гражданских объектов. По данным телеграм-канала Mash, на первом этапе их планируют передать сотрудникам частных охранных предприятий.

Новая разработка получила название «Варвар». Аппарат весит около 3 кг, способен развивать скорость до 250 км/ч и находиться в воздухе до пяти минут. Максимальная дальность и высота полёта достигают 2000 метров.

Система оснащена функцией автозахвата цели на расстоянии до 250 метров. После запуска устройство самостоятельно обнаруживает объект и направляется к нему. Управление максимально упрощено: оператору достаточно запустить аппарат, дальше он действует в автономном режиме с использованием ИИ-модели.

Ожидается, что такие решения станут частью защиты важных объектов. В Госдуме рассматривается законопроект о расширении полномочий ЧОПов для противодействия беспилотникам.

