24 апреля, 12:25

«Варвар» на страже: В России появятся дроны, перехватывающие цели без участия человека

Обложка © Telegram/ Mash

В России появились дроны-перехватчики для защиты гражданских объектов. По данным телеграм-канала Mash, на первом этапе их планируют передать сотрудникам частных охранных предприятий.

В России представили дроны-перехватчики. Видео © Telegram/ Mash

Новая разработка получила название «Варвар». Аппарат весит около 3 кг, способен развивать скорость до 250 км/ч и находиться в воздухе до пяти минут. Максимальная дальность и высота полёта достигают 2000 метров.

Система оснащена функцией автозахвата цели на расстоянии до 250 метров. После запуска устройство самостоятельно обнаруживает объект и направляется к нему. Управление максимально упрощено: оператору достаточно запустить аппарат, дальше он действует в автономном режиме с использованием ИИ-модели.

Ожидается, что такие решения станут частью защиты важных объектов. В Госдуме рассматривается законопроект о расширении полномочий ЧОПов для противодействия беспилотникам.

«Сложная цель на поле боя»: Т-90М назван самым продвинутым танком в мире

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные разработали новый тяжёлый беспилотник «Упыреныш». В основе разработки — детали российского FPV-беспилотника «Упырь» и элементы трофейных аппаратов типа «Баба-яга».

Последние новости о военной технике и вооружении. Официальные сводки, аналитика и ключевые события в сфере безопасности —в разделе «Армия» на Life.ru.

Полина Никифорова
