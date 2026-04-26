Российская армия поразила объекты энергетики и хранения БПЛА ВСУ в 140 районах

Российские военные за минувшие сутки нанесли массированные удары по ключевым объектам украинской армии. В зону поражения попали места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также транспортная и энергетическая инфраструктура, которую военные используют в своих целях.

В Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки Киева. В результате массированного удара, нанесённого с земли, воздуха и с моря, оперативно-тактическое высокоточное вооружение большой дальности поразило цели, которые использовались в интересах Вооружённых сил Незалежной.