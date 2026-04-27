Россиянам объяснили, кому будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

В России изменился порядок пересмотра специальных доплат для бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Как сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин, размер этих выплат теперь будут пересматривать четыре раза в год – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Парламентарий пояснил, что это фактически является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идёт не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам. Для этих двух категорий граждан действует особый порядок, который не связан с общими правилами индексации страховых пенсий.

Кроме того, существует и самостоятельный порядок для военных пенсий. По словам Говырина, они пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих.

Ранее Life.ru писал, что для тех, кто никогда официально не работал или не набрал нужного стажа, с 1 апреля 2026 года социальная пенсия составляет ровно 9 424,12 рубля в месяц – но только для мужчин от 69 лет и женщин от 64 лет. Если этой суммы недостаточно для прожиточного минимума в регионе, пенсионеру полагается социальная доплата, причём в расчёт берут не только саму пенсию, но и другие денежные выплаты и меры поддержки.