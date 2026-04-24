Забытый бонус для уволенных: как забрать деньги у соцфонда, если вы слегли с простудой

Россияне часто забывают об одном важном нюансе, связанном с увольнением и болезнью. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская напомнила гражданам: если вы заболели и оформили больничный лист в течение 30 дней после ухода с работы, вам обязаны выплатить пособие.

Размер такой компенсации составит 60% от среднего заработка. Причём это правило действует вне зависимости от вашего страхового стажа — хоть один день, хоть двадцать лет. Главное — уложиться в месячный срок.

Однако есть важное исключение, на которое указала Подольская в беседе с ТАСС. Данная льгота не распространяется на случаи, когда больничный взят для ухода за больным членом семьи (например, за ребёнком). Там действуют иные правила.

Если вы заболели в один из последних рабочих дней, когда процедура увольнения уже запущена, но вы ещё числитесь в штате, расчёт будет иным. Тут уже смотрят на стаж: при восьми годах и более — 100% зарплаты, от пяти до восьми лет — 80%, меньше пяти лет — 60%.

Максимальная планка дневного пособия в 2026 году — 6827,46 рубля. Так что если заболели, не затягивайте с визитом к врачу — даже пенсионные баллы тут не нужны.

Согласно официальным данным, работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном. При этом работник сохраняет право уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время болезни.