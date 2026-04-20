Самозанятые больше не спешат за больничным

В России только 0,2% предпринимателей приняли решение присоединиться к проекту по добровольному соцстрахованию самозанятых за первые три месяца. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтруд. В ведомстве полагают, что выводы делать рано, но признают, что итоги очень показательны.

Всего в пилотном проекте поучаствовало почти 25 тысяч человек, платить взносы начали менее 20 тысяч из них. При этом общее число самозанятых в РФ достигло отметки в 16 миллионов граждан. Независимый эксперт в сфере взаимодействия с линейным персоналом Александр Авдеев рассказал газете, что слишком мало причин у таких предпринимателей для того, чтобы взять больничный.

«Две основные причины. Первая — это население, которое оказывает услуги. Нужно понимать, что это камерное предпринимательство не привыкло вносить добровольные взносы. По самозанятости пока обязательных взносов нет. Поэтому люди очень аккуратно к этому относятся», — сказал Авдеев.

Вторая причина, по его словам, это тот факт, что самозанятые не понимают плюсов подобных взносов. Если человек работает на компанию, то ему легко увидеть преимущества — даже во время болезни сотрудник не боится потерять место. Доход же самозанятого зависит от количества времени, затраченного на труд, — поэтому человек боится уйти на больничный.

Ранее эксперты рассказали Life.ru, что для самозанятого человека решение платить ежемесячные взносы ради больничного больше упирается в выгоду. По сути, это покупка страховки от провала заработка на время болезни. Однако здесь есть важные нюансы. Право на выплаты возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Если самозанятый проболеет три месяца с начала отчислений, он не получит ничего. Кроме того, размер пособия зависит от выбранного лимита и стажа, а обещанные 35–50 тысяч — это максимум, которого ещё нужно добиться.