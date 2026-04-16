«Стимул слабенький»: HR-эксперт ответил, выгодно ли самозанятым платить взносы ради больничного

Для самозанятого человека решение платить ежемесячные взносы ради больничного больше упирается в выгоду. Данное заявление сделал в беседе с Life.ru HR-эксперт и руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

Всё упирается в деньги. Потому что, давайте честно, стимул для выхода из тени у самозанятых с этими больничными — скажем так, слабенький, жиденький. Но, конечно, не нулевой. Человек платит взносы — где-то ₽1300–1900 в месяц. Это получается примерно от 16 до 23 тысяч рублей в год. А максимальное пособие, которое обещают, — около 35–50 тысяч рублей в год. И здесь выгода появляется только в одном случае: если больничный реально случается и доходы из-за этого сильно проседают. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры

Как подчеркнул эксперт, по сути, это покупка страховки от провала заработка на время болезни. Однако здесь есть важные нюансы. Право на выплаты возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Если самозанятый проболеет три месяца с начала отчислений, он не получит ничего. Кроме того, размер пособия зависит от выбранного лимита и стажа, а обещанные 35–50 тысяч — это максимум, которого ещё нужно добиться.

«Поэтому если человек болеет редко, то по простой арифметике он многие годы будет просто переплачивать. Даже при минимальном пакете. Ему будет выгоднее самому себе оплачивать медицинский полис и прочее, чем участвовать в этой системе», — подытожил он.

Эксперимент по страхованию самозанятых на случай болезни стартовал в России 1 января 2026 года. Он продлится до 2028 года, и теперь люди, уплачивающие налог на профессиональный доход, могут добровольно подключаться к системе соцстрахования, чтобы получать выплаты по больничному листу. До этого подобная возможность существовала только для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов.

Прежде самозанятые не имели права на оплачиваемый больничный в принципе. При болезни, травме или необходимости ухаживать за больным родственником государство не оказывало финансовой поддержки. В итоге люди оказывались перед жёстким выбором: либо работать в нездоровом состоянии, либо терять доход без какой-либо компенсации. Новый эксперимент призван исправить эту ситуацию.

А ранее Минздрав России изменил порядок выдачи больничных листов, согласовав новые условия для родителей в отпуске по уходу за ребёнком. Теперь родитель, находящийся в декрете, сможет сохранить право на пособие, если при этом он работает у другого страхователя. Таким образом, у матерей и отцов появляется больше свободы для совмещения этого периода с подработкой в другой компании без риска потерять страховое обеспечение. Кроме того, новые правила упрощены и для самозанятых граждан — теперь они тоже могут оформлять больничные листы.