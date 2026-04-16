Легальный хакинг: Как новые правила позволят совмещать больничный и самозанятость, декрет и подработку

Приказ Минздрава России, опубликованный 15 апреля, обновляет порядок формирования листков нетрудоспособности и приводит технику оформления больничных в соответствие с двумя свежими моделями поведения на рынке труда. Подробнее о том, как теперь совмещать декрет, подработку, самозанятость и выплаты, Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Речь о работе родителя в декрете у другого страхователя и о добровольном страховании самозанятых. Это не создание прав с нуля, а аккуратная настройка документооборота под уже существующие гарантии. Алексей Говырин Депутат Госдумы

По родителям в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет приказ не вводит новых материальных льгот — он технически поддерживает уже действующую норму. Ещё с 1 января 2024 года статья 256 Трудового кодекса сохраняет ежемесячное пособие, если во время такого отпуска человек работает у другого работодателя или выходит на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года. Что даёт приказ 222н, так это отражение этой модели в самом порядке формирования листков нетрудоспособности. На практике это снимает часть прежних коллизий, когда норма ТК уже работала, а документооборот за ней не успевал, объясняет депутат.

А по самозанятым изменение серьёзнее. С 1 января 2026 года работает эксперимент по добровольному страхованию, и обновлённый порядок теперь прямо под него заточен. Подключиться можно через приложение «Мой налог», в электронной форме —через сайт «Госуслуги» или на бумаге — в Соцфонде. Человек выбирает страховую сумму 35 000 или 50 000 рублей, платит взносы 1344 или 1920 рублей в месяц и после шести месяцев непрерывной уплаты получает право на выплату по больничному. Беременность и роды этой программой пока не покрываются, речь только о временной нетрудоспособности, подчеркнул Говырин.

«Для курьеров, репетиторов, маникюрных мастеров и таксистов это первый легальный механизм компенсации дохода на период болезни без перехода на трудовой договор», — добавил парламентарий.

Как объяснил наш собеседник, этими нововведениями социальная сфера подстраивается под ту реальность, где один и тот же человек одновременно может быть и родителем в декрете, и совместителем в другой компании, и плательщиком налога на профессиональный доход.

«Раньше документооборот больничных строился вокруг одного трудового договора и слабо дружил с такой биографией. Теперь у миллионов людей появляется реальная возможность совмещать эти роли без риска остаться без страховой защиты при болезни», — заключил Говырин.