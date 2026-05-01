Вам повысили пенсию: Мошенники придумали новую схему развода пожилых россиян

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил о новой мошеннической схеме, нацеленной на пожилых россиян. Злоумышленники действуют в два этапа, представляясь «сотрудниками» разных ведомств. Сначала жертве звонит «сотрудник отдела кадров прежнего места работы», который спешит обрадовать новостью о повышении пенсии. Но, чтобы получить прибавку, неизвестному необходимо сообщить код из СМС-сообщения «для передачи данных в Пенсионный фонд».

«На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке», — рассказал парламентарий «Ленте.ру».

Спустя время жертве звонит «следователь ФСБ», сообщая о попытке оформления кредита через её личный кабинет. Далее в дело вступает «представитель ЦБ РФ», который убеждает пенсионера, что деньги на счетах являются государственными, и их нужно срочно перевести в определённый офис для получения «протокола изъятия».

Средства обещают вернуть, но предупреждают о полной секретности операции. В итоге жертва, выполнив все инструкции, теряет все сбережения. Депутат призывает граждан ни под каким предлогом не сообщать коды из СМС и прерывать такие разговоры.

Ранее мошенники начали использовать SMS-бомбинг для атак на россиян: специальные программы автоматически отправляют запросы на десятки сайтов, заваливая телефон жертвы сообщениями с кодами. Затем звонит лжесотрудник безопасности, который убеждает продиктовать данные или перевести деньги на «безопасный счёт». Доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации на некоторых ресурсах превышает 50%.