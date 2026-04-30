Аферисты начали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга с целью кражи денег

Мошенники начали использовать смс-бомбинг для атак на жителей России. Злоумышленники массово вводят номер телефона жертвы на сайтах магазинов и сервисов. Об этом сообщили в исследовательской лаборатории Servicepipe, пишет РИА «Новости».

В компании пояснили, что специальные программы автоматически отправляют запросы на десятки интернет-площадок. В результате телефон абонента за короткое время получает большое количество сообщений с кодами подтверждения. Когда человек начинает паниковать, ему звонит лжесотрудник службы безопасности. Мошенник убеждает жертву продиктовать личные данные или перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы якобы остановить взлом. Для реализации таких атак преступникам необходимы сайты, которые позволяют отправлять смс на чужие номера.

«На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним», — отметили в Servicepipe.

За первые четыре месяца 2026 года зафиксирован всплеск атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других сервисов, имеющих страницы авторизации для физлиц.

Ранее директор по информационной безопасности Анатолий Тутынин заявил, что хакеры всё чаще используют поддельные точки доступа и вирусы для кражи данных через публичный Wi-Fi в кафе и аэропортах. Одним из распространённых методов является сниффинг, при котором злоумышленник перехватывает трафик пользователя. Основные риски включают подмену сайтов, распространение вредоносных программ и кражу сессий в соцсетях и банковских приложениях. Особенно уязвимы устройства, на которых не установлены свежие обновления.