29 апреля, 11:49

Ловушка в кафе: Как мошенники воруют деньги и пароли через публичный Wi-Fi

IT-эксперт Тутынин: Мошенники могут украсть данные через публичный Wi-Fi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Бесплатный интернет в кафе или аэропорту может обернуться потерей доступа к банковскому приложению и личной переписке. Хакеры всё чаще используют поддельные точки доступа и вирусы для перехвата данных, сообщил РИАМО директор по информационной безопасности Анатолий Тутынин.

«Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные», — объясняет Тутынин.

Основные риски публичного Wi-Fi: поддельные точки доступа (Evil Twin) с похожими названиями, распространение вредоносных программ, подмена сайтов (DNS-атаки), кража сессий и аккаунтов (даже без пароля, через cookie). Чаще всего воруют доступ к интернет-банку, соцсетям, электронной почте, рабочим сервисам и сохранённым паролям. Особенно уязвимы устройства без обновлений.

Звезда «Кухни» попала в лапы мошенников, прикрывающихся сервисным центром
Звезда «Кухни» попала в лапы мошенников, прикрывающихся сервисным центром

Ранее в МВД предупредили о массовом создании мошенниками фальшивых сайтов и каналов, имитирующих официальные ресурсы Следственного комитета РФ. Злоумышленники копируют публикации из настоящих источников и добавляют поддельные контакты, после чего предлагают оформить компенсации или вернуть якобы похищенные средства. Эксперты советуют сверять адрес сайта и не кликать по подозрительным ссылкам.

Владимир Озеров
