Звезда «Кухни» попала в лапы мошенников, прикрывающихся сервисным центром

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина стала жертвй новой схемы мошенничества — она едва не лишилась дорогостоящей техники из-за сомнительной ремонтной организации. Как рассказала актриса в соцсетях, проблемы начались с обычной поломки: в домашней кофемашине перестал функционировать капучинатор. Супруги решили обратиться в сервис, найденный через интернет, и отдали аппарат курьеру на диагностику.

Спустя несколько дней «мастера» озвучили вердикт — поломка насоса, за устранение которой запросили 49 000 рублей. Подобная сумма показалась владельцам неоправданно высокой, учитывая возраст прибора, поэтому они отказались от услуг и потребовали вернуть устройство назад. Однако просто так забрать имущество не вышло.

В ответ на просьбы вернуть технику представители конторы начали игнорировать звонки, сбрасывать вызовы или утверждать, что «заказа не существует». Попытки прояснить ситуацию превратились в бесконечный квест с переключением на разных операторов, которые лишь обещали перезвонить.

Осознав неладное, Ольга изучила репутацию компании в сети и обнаружила десятки разгромных рецензий.

«108 оценок с одной звездой. И подробные отзывы от людей, которым либо пришлось отдавать огромные деньги, либо приезжать и разбираться лично, либо вызывать полицию», — поделилась артистка.

В попытке удержать клиента, аферисты резко снизили цену до 34 тысяч, но получили жёсткий отпор. Только после прямых угроз обращением в правоохранительные органы супругам удалось договориться о самовывозе своего имущества.

Уже дома, при осмотре техники с другим специалистом, вскрылись неприятные детали. Выяснилось, что в «сервисе» всё же проводились вмешательства, причем последствия этих манипуляций ещё предстоит устранить. Теперь паре приходится заказывать новые детали, чтобы восстановить работу кофемашины после визита мошенников.

Ранее певица Лариса Долина подала гражданский иск о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, из-за которых она лишилась своей элитной квартиры в Москве. Ответчиками по делу проходят Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова.