4 мая, 02:19

Пенсионерам объяснили, как изменится пенсия при переезде

Обложка © Life.ru

При переезде в другой регион России размер пенсии может измениться — как в большую, так и в меньшую сторону. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По её словам, чаще всего меняются северные надбавки и социальная доплата до прожиточного минимума. При переезде из районов Крайнего Севера районный коэффициент снимается, а при переезде на Север, наоборот, назначается.

Также значение имеет региональный прожиточный минимум. Например, если пенсионер переезжает из Ярославской области в Московскую, выплата может вырасти с 16 287 до 17 446 рублей. При переезде в регион с более низким минимумом сумма, наоборот, сократится.

Если пенсия и без доплат выше прожиточного минимума, смена обычного региона на обычный чаще всего не влияет на выплаты. При переезде за границу сохраняется только базовая страховая пенсия, а региональные надбавки отменяются.

Ранее аналитики выяснили, какие вакансии чаще всего предлагают россиянам пенсионного возраста. В топ-вошли разнорабочие, повара и пекари, машинисты спецтехники, горничные, уборщики и санитары

Артём Гапоненко
