Составлен топ профессий, где пенсионерам легче всего найти работу

Аналитики выяснили, какие вакансии чаще всего предлагают россиянам пенсионного возраста. В топ-вошли разнорабочие, повара и пекари, машинисты спецтехники, горничные, уборщики и санитары, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Возрастная дискриминация при приёме на работу запрещена законом, указать возрастные пожелания в вакансиях работодателям нельзя. Поэтому выводы делались косвенно — на основе откликов на резюме возрастных соискателей.

Высококлассные профессионалы остаются востребованными и после выхода на пенсию, отмечают авторы исследования. Чаще всего они продолжают трудиться на своих прежних местах.

Мужчины-пенсионеры, которые всё же ищут новую работу, чаще претендуют на должности охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины в возрасте чаще откликаются на вакансии сиделок, продавцов, вахтёров, бухгалтеров, упаковщиц и фасовщиц.

Ранее Life.ru писал, что в 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей. Лидерами списка стали Чукотский АО – 43,7 тыс. рублей, Ненецкий АО –39,8 тыс. и Камчатский край – 39,3 тыс.