Пенсионерам назвали льготы, которые помогут снизить платежи за ЖКХ

Российские пенсионеры могут оформить сразу несколько мер поддержки — от освобождения по налогу на имущество до субсидий на оплату ЖКУ. Об этом ТАСС сообщила зампред Комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот.

По её словам, пенсионеры не платят налог за один объект каждого вида: например, за одну квартиру, один дом, гараж или машино-место. Если недвижимости больше, льгота действует только на один объект. Также предусмотрен вычет по земельному налогу на шесть соток одного участка.

Отдельно действует субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Её могут назначить, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю дохода семьи. Федеральный порог составляет 22%, но регионы вправе снижать его. Так, в Санкт-Петербурге он равен 14%.

Кроме того, неработающие собственники жилья могут получить компенсацию взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% в пределах нормативов. Для этого пенсионер должен жить один либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы.

