Пенсионеров предупредили о новом расчёте ЖКХ с мая 2026 года

С мая 2026 года одиноких пенсионеров может ждать неприятный сюрприз — платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Об этом со ссылкой на экспертов предупреждает «Бриф24».

Теперь некоторые услуги будут тарифицироваться исходя из площади жилья, а не количества прописанных жильцов. Отопление, содержание дома и взносы на капремонт станут рассчитывать по квадратным метрам.

Иными словами, россиянин, живущий один в двух- или трёхкомнатной квартире, может платить столько же, сколько семья из нескольких человек в аналогичном жилье. Государство продолжит субсидировать лишь нормативную часть платежей. Если площадь квартиры или объём потребления ресурсов превышает установленные нормы, разницу придётся оплачивать самостоятельно.

Проблемы могут возникнуть и в ситуациях, когда в квартире прописаны люди, которые фактически там не живут. Это влияет на расчёт коммунальных услуг и может лишить пенсионера права на финансовую поддержку. Юристы советуют пожилым людям заранее проверять данные о всех зарегистрированных жильцах, сверять показания счётчиков и внимательно изучать каждую квитанцию.

Важно не путать субсидию и льготу. Субсидия — это денежная компенсация части уже оплаченных услуг, она перечисляется на банковский счёт. Льгота — уменьшение самой суммы начислений для отдельных категорий граждан.

Право на субсидию зависит от уровня доходов. Если расходы на ЖКУ превышают допустимую долю семейного дохода (в большинстве регионов это 22%, но местные власти могут устанавливать более низкий порог), пенсионер может обратиться за компенсацией.

Кроме того, существуют отдельные льготы для пожилых граждан. Например, люди старше 70 лет могут получить компенсацию части взноса на капремонт, а те, кому за 80, — освобождение от него полностью (в пределах нормативов).

Эксперты советуют пенсионерам не дожидаться роста долгов, а заранее проверить своё право на субсидию, уточнить наличие льгот и внимательно отслеживать все начисления в квитанциях.

В Госдуме напомнили, что в России с 1 марта действуют обновлённые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей сдвинут на пять дней — до 15-го числа каждого месяца, поэтому квитанции за апрель можно оплатить вплоть до 15 мая включительно.