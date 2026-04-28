В ГД объяснили, почему можно не платить за ЖКХ до середины мая и не бояться пени

В России вступили в силу новые правила оплаты «коммуналки», о которых полезно вспомнить перед майскими праздниками. Как напомнил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, платить за апрель можно не торопясь.

С 1 марта этого года действует закон, сдвинувший крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги на пять дней вперёд — до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, квитанции за апрель граждане вправе оплатить вплоть до 15 мая включительно.

Парламентарий особо подчеркнул, что грядущие праздники никак не мешают этому процессу. 15 мая — полноценный рабочий день, структуры ЖКХ работают в штатном режиме.

«Торопиться с оплатой не надо», — резюмировал Колунов.

Он заверил, что ни у ресурсоснабжающих организаций, ни у управляющих компаний, ни у плательщиков не возникнет технических проблем. Пени за просрочку в этот период начисляться не будут, если уложиться в обозначенный срок. Так что можно спокойно праздновать, не отвлекаясь на платежи в первые дни мая.

