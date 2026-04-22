22 апреля, 07:31

«Без суда не обойдётся»: Эксперт развенчал миф об онлайн-взыскании долгов за ЖКХ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Власти тестируют новый механизм работы с должниками в системе ГИС ЖКХ. Речь идёт об электронном обмене данными между ведомствами. Но автоматических списаний с банковских карт не будет. Об этом заявил эксперт по ЖКХ юрист Сергей Сергеев.

Онлайн-взыскание задолженности за коммунальные услуги без суда не планируется, пояснил эксперт NEWS.ru. Система поможет автоматически собирать данные о должнике, начислениях и оплатах. Это упростит работу управляющих компаний, у которых часто нет полной информации.

Сергеев добавил, что в ГИС ЖКХ можно будет сформировать заявление на судебный приказ одним кликом. Но документ всё равно нужно передать мировому судье. В отдельных случаях возможна электронная подача, но это не массовая практика. Процедура обжалования останется прежней. Автоматического внесудебного взыскания не будет.

Депутат Антропенко призвал присылать россиянам квитанции ЖКХ с платными услугами

Ранее сообщалось, что Минстрой России готовит законопроект об онлайн-списании долгов за ЖКХ. Механизм планируют запустить по всей стране. Сейчас эксперимент тестируют в 19 регионах. Если тесты пройдут успешно, инициативу направят в Государственную думу.

Лия Мурадьян
