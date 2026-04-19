Депутат Антропенко призвал присылать россиянам квитанции ЖКХ с платными услугами

Жители многоквартирных домов должны получить возможность оплачивать дополнительные услуги управляющих компаний через единую квитанцию вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, речь идёт о работах внутри квартир — например, устранении неисправностей с электрикой или сантехникой, которые сейчас оплачиваются отдельно и не всегда доступны для онлайн-оплаты.

«Оплата дополнительных услуг управляющих компаний… должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы иметь возможность оплатить эту услугу онлайн», — объяснил парламентарий.

Антропенко отметил, что такая система могла бы повысить прозрачность расчётов и стать гарантией качества выполненных работ, поскольку управляющая компания будет нести ответственность за услуги.

При этом, по его мнению, нововведение позволит УК получать дополнительный доход, так как сейчас жильцы нередко рассчитываются напрямую с мастерами, минуя официальные платежи.

В настоящее время управляющие компании бесплатно обслуживают только общее имущество дома — стояки, системы отопления, газопроводы и другие коммуникации. Все работы внутри квартир оплачиваются отдельно, и формат оплаты зависит от конкретной компании, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ. Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей.