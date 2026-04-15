Долги с видом на храм: Пугачёва перестала платить ЖКХ в квартире у Кремля за полмиллиарда
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Алла Пугачёва накопила задолженность по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Об этом Речь идёт об элитной недвижимости, расположенной рядом с Кремлём, сообщает SHOT.
По данным источника, у певицы остаётся пятикомнатная квартира площадью более 300 квадратных метров в жилом комплексе в Филипповском переулке. Из окон открывается вид на храм Христа Спасителя.
Сообщается, что сейчас Пугачёва проживает на Кипре и в последнее время не оплачивает коммунальные услуги. Общая сумма долга составляет около 100 тысяч рублей, из которых 83 тысячи — за ЖКХ и отопление, остальное — взносы на капитальный ремонт.
Квартира была приобретена в 2004 году и на сегодняшний день оценивается более чем в 500 миллионов рублей. Кроме того, артистке принадлежат два машино-места в этом же доме.
По информации SHOT, это не первый случай задолженностей у семьи. Ранее сообщалось о долге за электроэнергию в их доме в Подмосковье.
Ранее Алла Пугачёва с мужем переписали подмосковный замок на 12-летних наследников. В свою очередь юрист оценил шансы певицы сохранить замок в Грязях после передачи долей детям.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.