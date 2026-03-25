Юрист оценил шансы Пугачёвой сохранить замок в Грязях после передачи долей детям

Передача части недвижимости несовершеннолетним детям не станет надёжной защитой от возможной конфискации. Такую оценку в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дал адвокат Тимур Маршани, комментируя ситуацию с подмосковной усадьбой Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой.

Юрист напомнил, что в 2025 году Уголовный кодекс РФ пополнился изменениями, позволяющими изымать имущество у лиц, признанных виновными в распространении фейков об армии или в призывах, направленных против безопасности государства.

Маршани уточнил, что конфискация по статье 104.1 УК РФ применяется только к активам, полученным в результате конкретных преступлений либо использовавшимся для их финансирования. Сам по себе статус иноагента, подчеркнул он, основанием для изъятия не является.

Включение детей в число собственников особняка может создать для властей определённые процессуальные сложности. Однако, по мнению адвоката, эту схему нельзя считать надёжным щитом. Закон допускает заочное рассмотрение дел, связанных с угрозой безопасности РФ, — приговор могут вынести даже в отсутствие обвиняемых.

Если в отношении Галкина* или Пугачёвой будет возбуждено уголовное дело с конфискацией в качестве дополнительного наказания, наличие в списке владельцев несовершеннолетних лишь осложнит процедуру, но не остановит её, резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Пугачёва и Галкин* отписали детям шестую часть усадьбы в подмосковной деревне Грязи. Решение передать детям 1/6 доли было вынужденным. Продать роскошный особняк за баснословную сумму не удалось, а стандартные механизмы переоформления актива на певицу оказались заблокированы из-за юридических ограничений, связанных с отсутствием владельца.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.