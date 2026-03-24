Спасают активы: Пугачёва и Галкин* переписали подмосковный замок на 12-летних наследников

Собственниками части знаменитой усадьбы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязи стали 12-летние близнецы Гарри и Лиза. Об этом сообщает Mash.

Согласно сведениям из открытых источников, решение передать детям 1/6 доли было вынужденным. Продать роскошный особняк за баснословную сумму не удалось, а стандартные механизмы переоформления актива на певицу оказались заблокированы из-за юридических ограничений, связанных с отсутствием владельца. По мнению инсайдеров, таким образом знаменитости пытаются уберечь имущество от возможного изъятия.

Пока родители решают имущественные вопросы на расстоянии, их наследники находятся на Кипре. Там подростки совмещают учёбу с отдыхом, рядом с ними постоянно находится няня.

Несмотря на сложности с реализацией квадратных метров, владельцы исправно выполняют финансовые обязательства перед коммунальными службами. Информации о каких-либо долгах за замком не числится.

Примечательно, что попытки расстаться с этим активом артистка предпринимала неоднократно. Стартовый ценник достигал миллиарда рублей, и Примадонна даже прилетала лично, чтобы ускорить процесс. Однако сделка так и не состоялась — покупателя на столь специфический и дорогой объект найти не удалось.

Ранее соседи рассказали о тайнах замка Пугачёвой в Грязях. По их словам, в особняке бывает дочь певицы Кристина Орбакайте, которая приезжает на праздники. При этом жизнь в поместье не замирает и благодаря аренде.

