Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 14:21

«Верит в своё враньё»: Мариам Мерабова жёстко высказалась об уехавшей Пугачёвой

Певица Мерабова назвала окружение Пугачёвой свитой, а не друзьями

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Сергей Фадеичев

Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова в интервью писателю Михаилу Шахназарову резко оценила окружение Аллы Пугачёвой, которая покинула Россию. По мнению артистки, примадонну окружают не друзья, а свита.

«Когда тебя не друзья окружают, а свита... ты становишься глухим, слепым», — приводит «Абзац» слова Мерабовой.

Она также прокомментировала недавнее интервью Пугачёвой, которое вызвало широкий резонанс. Певица уверена, что слова коллеги не соответствуют действительности, но сама она искренне верит в то, что говорит.

«А она прекрасная актриса, она вошла в роль. И уже верит в то, что она несёт. Я посмотрела это её интервью. Причём я знала: каждый момент — это всё враньё. И она в это верит», — поделилась Мерабова.

Напомним, в одном из интервью Пугачёва назвала Джохара Дудаева, признанного террористом, «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. После этих высказываний к певице подали иск на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, под вопросом оказались её авторские отчисления — речь идёт о 28 миллионах рублей ежегодно. Певицу даже могли посадить в тюрьму на пять лет, однако в сентябре 2025 года суд не дал ход этому делу.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar