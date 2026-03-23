«Верит в своё враньё»: Мариам Мерабова жёстко высказалась об уехавшей Пугачёвой
Певица Мерабова назвала окружение Пугачёвой свитой, а не друзьями
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Сергей Фадеичев
Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова в интервью писателю Михаилу Шахназарову резко оценила окружение Аллы Пугачёвой, которая покинула Россию. По мнению артистки, примадонну окружают не друзья, а свита.
«Когда тебя не друзья окружают, а свита... ты становишься глухим, слепым», — приводит «Абзац» слова Мерабовой.
Она также прокомментировала недавнее интервью Пугачёвой, которое вызвало широкий резонанс. Певица уверена, что слова коллеги не соответствуют действительности, но сама она искренне верит в то, что говорит.
«А она прекрасная актриса, она вошла в роль. И уже верит в то, что она несёт. Я посмотрела это её интервью. Причём я знала: каждый момент — это всё враньё. И она в это верит», — поделилась Мерабова.
Напомним, в одном из интервью Пугачёва назвала Джохара Дудаева, признанного террористом, «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. После этих высказываний к певице подали иск на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, под вопросом оказались её авторские отчисления — речь идёт о 28 миллионах рублей ежегодно. Певицу даже могли посадить в тюрьму на пять лет, однако в сентябре 2025 года суд не дал ход этому делу.
