Алла Пугачёва выгуляла жакет Prada за 280 тысяч рублей

Для выхода в свет артистка выбрала образ от итальянского бренда Prada: чёрный пушистый жакет, стоимость которого на официальном сайте составляет около 280 тысяч рублей, трикотажный джемпер и белую юбку с рисунком. Образ дополнили шляпа, цепь с кулоном в виде волка, массивное кольцо и очки на цепочке.

Сейчас Пугачёва живёт на Кипре и редко появляется на публике. Поэтому каждый её выход быстро превращается в повод для бурного обсуждения — особенно если на ней вещь с историей почти в четыре десятилетия. Кстати, по последним данным, Примадонна рассматривает возможность переезда с Кипра в Болгарию, и всё — из-за войны на Ближнем Востоке. Одной из причин называют то, что её дом на Кипре стоит рядом с британской авиабазой Акротири, по которой время от времени долбит Иран.