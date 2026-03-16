Пугачёва продаёт виллу на Кипре для побега от войны, среди вариантов – Болгария и Армения

Певица Алла Пугачёва рассматривает возможность переезда с Кипра в Болгарию. Об этом сообщила программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Журналисты связывают решение артистки с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Одной из причин называют то, что её дом на Кипре стоит рядом с британской авиабазой Акротири, по которой время от времени долбит Иран.

По информации авторов материала, Пугачёва уже выставила свою виллу на продажу. Также объект предлагается в аренду примерно за 1,4 млн рублей в месяц. Для переезда певица рассматривает свой коттедж в Болгарии стоимостью около 48 млн рублей, а также у неё есть варианты поселиться в Ереване и Юрмале.