Турция разместила шесть истребителей F-16 на Кипре для защиты от атак Ирана

Турция перебросила шесть истребителей F-16 и силы противовоздушной обороны в северной части Кипра после атак Ирана на военные базы на территории острова. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В свете последних событий в нашем регионе и в рамках поэтапных мер по укреплению безопасности [непризнанной] Турецкой республики Северного Кипра [ТРСК] с сегодняшнего дня на территории ТРСК развернуты шесть истребителей F-16 и системы ПВО. При необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры», — говорится в заявлении МО.