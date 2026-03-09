Турция разместила шесть истребителей F-16 на Кипре для защиты от атак Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Турция перебросила шесть истребителей F-16 и силы противовоздушной обороны в северной части Кипра после атак Ирана на военные базы на территории острова. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В свете последних событий в нашем регионе и в рамках поэтапных мер по укреплению безопасности [непризнанной] Турецкой республики Северного Кипра [ТРСК] с сегодняшнего дня на территории ТРСК развернуты шесть истребителей F-16 и системы ПВО. При необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры», — говорится в заявлении МО.
Ранее британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника Ирана, что подтвердили в Минобороны Великобритании. Этот объект играет ключевую роль в ближневосточных операциях Лондона. Атака вынудила европейских союзников усилить ПВО: Франция примет решение о размещении на острове систем для борьбы с ракетами и беспилотниками.
