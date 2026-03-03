Франция спешно перебрасывает ПВО и фрегат на Кипр после удара по авиабазе Акротири

Атака на британскую военную базу Акротири вынудила европейских союзников усиливать противовоздушную оборону. Франция разместит на острове системы для борьбы с ракетами и беспилотниками, сообщает агентство Cyprus News Agency. Также в зону направят фрегат.

Франция планирует развернуть на территории острова системы противоракетной и противодроновой обороны. Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, в целях безопасности отменил запланированную в Никосии встречу министров Евросоюза.

Ранее сообщалось, что британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника, что подтвердило Министерство обороны Великобритании. Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис оценил ущерб как незначительный, однако руководство базы предупредило персонал о возможных повторных атаках. Акротири, входящая в состав британской заморской территории Акротири и Декелия, играет важную роль в операциях Лондона на Ближнем Востоке.