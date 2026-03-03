Британия отправит эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов
Лондон усиливает военное присутствие в Восточном Средиземноморье. Причина — атака на британскую базу, которая произошла на фоне обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The Times.
Министр обороны Джон Хили провёл экстренное совещание с военным командованием, где обсуждалась отправка эсминца HMS Duncan к острову для защиты базы Акротири. Корабль находится в высокой степени готовности. На переход из Великобритании к Кипру ему потребуется около недели.
Напомним, британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника, что подтвердили в Минобороны Великобритании. Ущерб, по оценке кипрских властей, оказался незначительным, однако руководство базы предупредило персонал о возможных повторных атаках. Акротири, входящая в состав заморской территории Акротири и Декелия, играет ключевую роль в ближневосточных операциях Лондона. Инцидент вынудил европейских союзников усилить ПВО: Франция примет решение о размещении на острове систем для борьбы с ракетами и беспилотниками.
