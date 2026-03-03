Британия отправит эсминец для защиты базы на Кипре от обстрелов

Лондон усиливает военное присутствие в Восточном Средиземноморье. Причина — атака на британскую базу, которая произошла на фоне обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The Times.

Министр обороны Джон Хили провёл экстренное совещание с военным командованием, где обсуждалась отправка эсминца HMS Duncan к острову для защиты базы Акротири. Корабль находится в высокой степени готовности. На переход из Великобритании к Кипру ему потребуется около недели.