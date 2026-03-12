Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

12 марта

Исхудавшую Пугачёву с тростью заметили на Кипре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alin.ka_17

Алла Пугачёва впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Фотографию певицы опубликовала жительница Кипра в социальных сетях.

На снимке Примадонна запечатлена вместе с супругом, комиком Максимом Галкиным*. Артистка была одета в бомбер, розовый свитер, джинсы и кроссовки. Она позировала с тростью, но при этом широко улыбалась. Галкин* стоял рядом с большим букетом жёлтых тюльпанов.

Пользователи сети активно обсуждают внешний вид знаменитости. Многие обратили внимание на трость и заметную потерю веса, говоря, что годы берут своё и никакие операции этого не скроют. Некоторые блогеры также указали на выражение лица Галкина*, предположив, что он выглядит не слишком довольным.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что Алла Пугачёва намеренно мешала карьерам других артистов, в том числе и ему. В интервью он рассказал, что Примадонна не взяла его на пятую «Фабрику звёзд» из‑за нежелания видеть исполнителя с такой фамилией.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

