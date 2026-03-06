Владимир Путин
6 марта, 13:56

Прохор Шаляпин рассказал, как фамилия и каприз Пугачёвой едва не погубили его карьеру

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Алла Пугачёва намеренно мешала карьере других артистов, несмотря на их талант. В интервью он признался, что и сам пострадал от действий Примадонны. По словам Шаляпина, та не взяла его на пятую «Фабрику звёзд» только из-за фамилии.

«Этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь. Даже мне успела подпортить», — рассказал KP.ru Шаляпин. Позже он всё же прошёл в шестой сезон проекта.

Он также вспомнил, что Примадонна и её окружение давили на конкурентов, чтобы сохранить собственное положение, и делали ставки на тех, кто не поддерживал интересы страны.

«И потом в интервью говорить так высокопарно: «Да мне просто завидовали», — добавил артист.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на выпад журналиста Отара Кушанашвили, который предположил, что стремительный взлёт карьеры певца связан с влиятельным покровителем. Артист посоветовал ему научиться терпимости и перестать завидовать более успешным. По словам Шаляпина, каждый в шоу-бизнесе проходит свой путь и сталкивается с собственными трудностями, а покровители есть у всех.

