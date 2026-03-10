Бородин через суд потребовал ₽5 млн с Пугачёвой и обещал всё отдать на СВО
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, Вячеслав Прокофье
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он сообщил журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.
Виталий Бородин объяснил причину иска к Алле Пугачёвой. Видео © Life.ru
Причиной стало интервью артистки журналистке Екатерине Гордеевой*, в котором, по словам Бородина, Пугачёва оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции.
Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Как заявил сам истец, эти средства в случае удовлетворения иска будут направлены на нужды СВО. Сегодня Пресненский суд Москвы проведёт беседу по данному иску.
Ранее стало известно, что из-за удара Ирана по британской авиабазе Акротири под угрозой мог оказаться дом Аллы Пугачёвой на Кипре. База расположена недалеко от Лимасола — местные жители слышали взрывы, сирены не включали, а бомбоубежищ в городе нет. В медиасреде допускают, что певица может переехать в страну поспокойнее, например в Болгарию.
*Включена в список иностранных агентов Минюста России.