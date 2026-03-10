Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:39

Бородин через суд потребовал ₽5 млн с Пугачёвой и обещал всё отдать на СВО

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, Вячеслав Прокофье

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, Вячеслав Прокофье

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он сообщил журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.

Виталий Бородин объяснил причину иска к Алле Пугачёвой. Видео © Life.ru

Причиной стало интервью артистки журналистке Екатерине Гордеевой*, в котором, по словам Бородина, Пугачёва оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции.

Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Как заявил сам истец, эти средства в случае удовлетворения иска будут направлены на нужды СВО. Сегодня Пресненский суд Москвы проведёт беседу по данному иску.

Пугачёва может потерять товарный знак «Баронесса фон Орбах»
Пугачёва может потерять товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Ранее стало известно, что из-за удара Ирана по британской авиабазе Акротири под угрозой мог оказаться дом Аллы Пугачёвой на Кипре. База расположена недалеко от Лимасола — местные жители слышали взрывы, сирены не включали, а бомбоубежищ в городе нет. В медиасреде допускают, что певица может переехать в страну поспокойнее, например в Болгарию.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включена в список иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Виталий Бородин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar