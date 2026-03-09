Пугачёва может потерять товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Певица Алла Пугачёва может лишиться прав на один из своих необычных товарных знаков. Речь идёт о бренде «Баронесса фон Орбах», срок действия которого истекает уже в 2026 году.

Как выяснило РИА «Новости», изучив базу Роспатента, исключительное право на знак действует до августа 2026 года. Если его не продлить вовремя, бренд может перестать принадлежать артистке.

Товарный знак «Баронесса фон Орбах» впервые был зарегистрирован ещё в 1997 году. В СМИ тогда связывали название с аристократическими корнями актёра Миколаса Орбакаса — бывшего мужа певицы и отца Кристина Орбакайте. Сообщалось, что он является потомственным литовским бароном фон Орбах.

Согласно данным реестра, Пугачёва уже несколько раз продлевала права на этот знак. Последняя запись была внесена в государственный реестр в 2016 году – тогда срок его действия продлили до августа 2026-го.

Под брендом «Баронесса фон Орбах» артистка может продавать в России широкий спектр товаров. В перечень входят парфюмерия и косметика, аудио- и видеодиски, книги, ювелирные изделия и одежда.

Ранее Life.ru писал, что певица уже продлила права на другие свои известные бренды. Речь идёт о товарных знаках «Алла» и «Алла Борисовна», которые официально закреплены за артисткой до 2036 года. Соответствующую заявку в Роспатент Пугачёва подала до истечения прежнего срока, и ведомство её одобрило.