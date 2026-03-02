Владимир Путин
2 марта, 15:09

«Нестабильно уже везде»: Боевые действия вынуждают Пугачёву вновь скитаться по миру

Блогер Манукян: Пугачёва может покинуть Кипр и переехать в Болгарию

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала СВО, а потом покинувшая Израиль из-за конфликта в секторе Газа, столкнулась с новой угрозой на Кипре. По местной военной авиабазе ударил Иран. Небо над островом закрыто, покинуть его можно только на пароме.

Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачёвой в Москву
Блогер Вадим Манукян предположил, что следующим пунктом скитаний Примадонны может стать Болгария. По его словам, певица с мужем готовили этот вариант ещё в прошлом году, выстраивая целую сеть запасных маршрутов по Европе.

«Дальше — поездки по Европе. Надо не весну разрешать, а понять, что пора не бегать. Нестабильно становится уже везде», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

«Гений и злодейство несовместны»: Маша Распутина разоблачила грязные выходки Пугачёвой
Ранее Филипп Киркоров рассказал, как изменилось его творчество после расставания с Аллой Пугачёвой. Артист признался, что посвятил бывшей жене песни «Я не Рафаэль» и «Жестокая любовь».

