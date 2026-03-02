«Нестабильно уже везде»: Боевые действия вынуждают Пугачёву вновь скитаться по миру

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала СВО, а потом покинувшая Израиль из-за конфликта в секторе Газа, столкнулась с новой угрозой на Кипре. По местной военной авиабазе ударил Иран. Небо над островом закрыто, покинуть его можно только на пароме.

Блогер Вадим Манукян предположил, что следующим пунктом скитаний Примадонны может стать Болгария. По его словам, певица с мужем готовили этот вариант ещё в прошлом году, выстраивая целую сеть запасных маршрутов по Европе.

«Дальше — поездки по Европе. Надо не весну разрешать, а понять, что пора не бегать. Нестабильно становится уже везде», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как изменилось его творчество после расставания с Аллой Пугачёвой. Артист признался, что посвятил бывшей жене песни «Я не Рафаэль» и «Жестокая любовь».