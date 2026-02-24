Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 14:12

Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачёвой в Москву

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва планирует вернуться в Москву весной. По его словам, в шоу-бизнесе действительно обсуждают скорый визит певицы — она собирается приехать под предлогом своего традиционного праздника «разрешения весны».

Филипп Киркоров окунулся в ностальгию, вспомнив самое романтичное свидание с Пугачёвой
Филипп Киркоров окунулся в ностальгию, вспомнив самое романтичное свидание с Пугачёвой

Однако этот приезд не означает окончательного возвращения звезды. Чтобы народ и коллеги приняли её обратно, Пугачёвой придётся серьёзно постараться: перечислить крупную сумму на СВО и благотворительность, лично посетить госпитали с ранеными бойцами, проявить милосердие. Вымаливать прощение придётся долго, уверен эксперт.

«Большая часть шоу-бизнеса на самом деле рада, что Алла Борисовна уехала, потому что появился глоток воздуха. Раньше она никому не давала проходу, большую часть уничтожала. Сейчас, конечно, в шоу-бизнесе уже мало такого», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Пугачёва может впервые за 16 лет спеть на сцене в Юрмале, и на это у неё две причины
Пугачёва может впервые за 16 лет спеть на сцене в Юрмале, и на это у неё две причины

Ранее представитель Аллы Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о возможном визите певицы в Россию. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что артистка планирует приехать в Москву.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar