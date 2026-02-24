Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачёвой в Москву

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва планирует вернуться в Москву весной. По его словам, в шоу-бизнесе действительно обсуждают скорый визит певицы — она собирается приехать под предлогом своего традиционного праздника «разрешения весны».

Однако этот приезд не означает окончательного возвращения звезды. Чтобы народ и коллеги приняли её обратно, Пугачёвой придётся серьёзно постараться: перечислить крупную сумму на СВО и благотворительность, лично посетить госпитали с ранеными бойцами, проявить милосердие. Вымаливать прощение придётся долго, уверен эксперт.

«Большая часть шоу-бизнеса на самом деле рада, что Алла Борисовна уехала, потому что появился глоток воздуха. Раньше она никому не давала проходу, большую часть уничтожала. Сейчас, конечно, в шоу-бизнесе уже мало такого», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее представитель Аллы Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о возможном визите певицы в Россию. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что артистка планирует приехать в Москву.