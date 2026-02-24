Пугачёва может впервые за 16 лет спеть на сцене в Юрмале, и на это у неё две причины

Первое за долгие годы выступление Аллы Пугачёвой может состояться на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал продюсер Евгений Бабичев. По его словам, у певицы есть сразу две веские причины посетить Латвию.

«Они (с Вайкуле) в хороших отношениях, и приезд Пугачёвой на этот фестиваль был бы, наверное, таким дружеским жестом», — рассказал продюсер.

Второй причиной посетить Латвию для Пугачёвой, по словам собеседника, станет композитор Раймонд Паулс, которому исполняется 90 лет. Этот человек сыграл важную роль в карьере Примадонны, поэтому такой повод она не проигнорирует.

Бабичев уверен, что Примадонна вряд ли отказала бы Вайкуле в просьбе спеть на фестивале. Однако главный мотив для возвращения на сцену, по мнению продюсера, — финансовый. Пугачёва и её муж Максим Галкин* привыкли к богатой жизни, а звёздный статус нужно постоянно поддерживать. Денег с выступлений юмориста может быть недостаточно, поэтому певица может объявить о своём возвращении на сцену.

Если бы певица хотела сделать политическое заявление, она выбрала бы интервью или провокационную песню. А частное мероприятие — это исключительно вопрос заработка, заключил продюсер.

Наверняка Пугачёва не бедствует, но нынешние доходы не идут ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Теперь, чтобы удерживаться на плаву, ей приходится иногда продавать имущество, но и с этим есть проблемы. Ранее Life.ru рассказывал, что Примадонна уже год не может продать свой трёхэтажный пентхаус на Кипре по цене €18 млн.

