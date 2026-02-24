Представитель Пугачёвой внесла ясность в слухи о её приезде в Россию
Алла Пугачёва. Обложка © Агентство «Москва» / Авилов Александр
Представитель Аллы Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о возможном визите певицы в Россию. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что артистка планирует приехать в Москву.
«Я об этом не слышала», — ответила Чупракова в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что первое за долгие годы выступление Аллы Пугачёвой может состояться на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Ещё одной причиной для визита Пугачёвой в Латвию может стать юбилей Раймонда Паулса — композитору исполняется 90 лет. Паулс сыграл важную роль в творческой судьбе певицы, поэтому такой повод она вряд ли проигнорирует.
