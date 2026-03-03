Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 12:14

Алла Пугачёва оказалась на волоске от гибели из-за атаки иранских ракет по Кипру

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Кипрский дом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой мог оказаться под угрозой в результате удара Ирана по британской авиабазе Акротири, расположенной недалеко от Лимасола. Местные жители сообщили о звуках взрыва, хотя никаких оповещений не поступало. Бомбоубежищ в городе нет, уточняет «Абзац».

Сама певица на связь не выходила, но накануне традиционно «разрешила весну» в соцсетях. Звезда находится в Лимасоле с детьми, в то время как её супруг гастролирует по Европе. Пугачёва живёт в особняке стоимостью около 4 миллионов евро. В аэропорту Пафоса, рядом с жильём звезды, уже проводилась эвакуация из-за атаки иранских дронов.

Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачёвой в Москву
Продюсер раскрыл, когда ждать визита Пугачёвой в Москву

Напомним, ранее блогер Вадим Манукян предположил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке следующим пунктом скитаний Аллы Пугачёвой может стать Болгария. По его словам, певица с мужем готовили этот вариант ещё в прошлом году, выстраивая целую сеть запасных маршрутов по Европе.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Иран
  • кипр
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar