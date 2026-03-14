Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 06:13

«Она меняла эстраду»: Виктор Салтыков напомнил о вкладе Аллы Пугачёвой в культуру

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Вклад Аллы Пугачёвой в российскую культуру настолько важен, что взять и перечеркнуть его попросту невозможно, несмотря на её отъезд и неоднозначные высказывания. Примадонна подарила стране множество шедевров, которые стали частью жизни нескольких поколений. Об этом заявил исполнитель хита «Белая ночь» Виктор Салтыков.

«Пугачёва, (Валерий) Леонтьев, (Юрий) Антонов. Это мегапопулярность, это эпоха! Алла Борисовна всегда несла новизну, она меняла нашу эстраду. Сколько шедевров она подарила стране!» — отметил Салтыков.

По его словам, можно по-разному относиться к поступкам знаменитости, но её творческое наследие отрицать бессмысленно. Сам артист признался, что не осуждает Пугачёву, потому что и сам может вспылить, если доведут.

«Она — человек с собственными слабостями, ничто человеческое ей не чуждо», — добавил певец в интервью «Телепрограмме».

Исхудавшую Пугачёву с тростью заметили на Кипре

Ранее певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачёву в том, что она препятствовала развитию карьеры многих молодых артистов, в том числе и его собственной. По словам артиста, Примадонна не допустила его до участия в пятой «Фабрике звёзд», не желая видеть на проекте исполнителя с такой фамилией.

