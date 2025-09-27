Визиты Орбакайте и не только: Соседи рассказали о тайнах замка Пугачёвой в Грязях

Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязи, по словам местных жителей, периодически сдают в аренду для проведения различных событий. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на коренного жителя населённого пункта.

Мужчина по имени Игорь подтвердил, что в особняке бывает дочь певицы Кристина Орбакайте, которая приезжает на праздники. При этом он отметил, что жизнь в поместье не замирает, в том числе и благодаря аренде.

«Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают», — поделился коренной житель деревни Игорь.

Когда-то исполнительница сама следила за порядком в родовом гнезде, но уже год не появляется в России. В недавнем интервью певица поделилась мыслями о судьбе особняка. Также Пугачёва добавила, что не строит планов относительно своего возвращения, но надеется, что дети навестят дом. По её словам, они могут организовать в нём платный «Музей любви» с символической стоимостью входа.