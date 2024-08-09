Шансов нет: Юрист исключил "захват" особняка Пугачёвой в Грязи

Алла Пугачёва может не беспокоиться за свой шестиэтажный особняк в подмосковной деревне Грязь, так как никто не имеет законного права лишать Примадонну её роскошного замка. Всё дело в реестре иноагентов, где не содержится ни единого упоминания о народной артистке, пояснил звёздный юрист Дмитрий Кваша.

По словам эксперта, покинувшая Россию певица имеет все шансы заработать клеймо иностранного агента вслед за мужем. Однако пока этого не произошло, вся недвижимость остаётся в её распоряжении, и без письменного согласия владелицы дом не может быть продан или сдан в аренду.

"Что касается будущего, то здесь никто, особенно Пугачёва, не застрахован. Но пока подобного статуса нет, человек может полностью распоряжаться своим особняком: хоть сдавать, хоть продавать. Даже если она устраивает там цирк — это её право", — заключил юрист в беседе с интернет-изданием Regions.