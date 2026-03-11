Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:44

Галкин*, Макаревич* и Слепаков* не стали «тревожить» консульство из-за иранских дронов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon, makarevich_andrey_official, maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon, makarevich_andrey_official, maxgalkinru

Российские публичные лица, признанные в РФ иноагентами и проживающие в Израиле, не обращались в консульский отдел посольства в связи с военной эскалацией с Ираном. Об этом РИА «Новости» сообщили в диппредставительстве.

«От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь», — сказали в консульстве, отвечая на вопрос о музыканте Андрее Макаревиче*, комике Семёне Слепакове* и Максиме Галкине*.

Бард-миллионер Слепаков* впал в неопределённость после бегства в Израиль
Бард-миллионер Слепаков* впал в неопределённость после бегства в Израиль

Ранее в консульстве РФ в Тель-Авиве обратились к гражданам с советом покинуть Израиль. Дипломаты также подтвердили, что российских граждан среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на данный момент нет.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • иноагенты
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Максим Галкин
  • Семен Слепаков
  • Андрей Макаревич
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar