Галкин*, Макаревич* и Слепаков* не стали «тревожить» консульство из-за иранских дронов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon, makarevich_andrey_official, maxgalkinru
Российские публичные лица, признанные в РФ иноагентами и проживающие в Израиле, не обращались в консульский отдел посольства в связи с военной эскалацией с Ираном. Об этом РИА «Новости» сообщили в диппредставительстве.
«От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь», — сказали в консульстве, отвечая на вопрос о музыканте Андрее Макаревиче*, комике Семёне Слепакове* и Максиме Галкине*.
Ранее в консульстве РФ в Тель-Авиве обратились к гражданам с советом покинуть Израиль. Дипломаты также подтвердили, что российских граждан среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на данный момент нет.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.