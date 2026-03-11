Галкин*, Макаревич* и Слепаков* не стали «тревожить» консульство из-за иранских дронов

Российские публичные лица, признанные в РФ иноагентами и проживающие в Израиле, не обращались в консульский отдел посольства в связи с военной эскалацией с Ираном. Об этом РИА «Новости» сообщили в диппредставительстве.

«От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь», — сказали в консульстве, отвечая на вопрос о музыканте Андрее Макаревиче*, комике Семёне Слепакове* и Максиме Галкине*.

Ранее в консульстве РФ в Тель-Авиве обратились к гражданам с советом покинуть Израиль. Дипломаты также подтвердили, что российских граждан среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на данный момент нет.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов