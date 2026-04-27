Хватит смотреть только на ставку ЦБ: В Госдуме предложили запретить «сюрпризы» в платёжках

Когда говорят о борьбе с инфляцией, все сразу вспоминают ключевую ставку Центробанка. Но председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов заявил в беседе с Life.ru, что главная проблема скрывается совсем в другом месте – в ежемесячных квитанциях за жильё.

Депутат обратил внимание: холодная и горячая вода, свет, тепло, газ, водоотведение, вывоз мусора – всё это формирует заметную часть обязательных расходов любой семьи. Взнос на капремонт и плата за содержание дома идут отдельными строками, но для кошелька это те же самые ежемесячные платежи.

Банк России отвечает за денежно-кредитную политику и держит цель по инфляции около 4 процентов, однако решения по коммунальной нагрузке принимаются через тарифное и жилищное регулирование, где участвуют правительство, регионы и антимонопольный контроль. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета

Чтобы исправить ситуацию, парламентарий предлагает встроить тарифы ЖКХ в единую антиинфляционную политику государства. До принятия любого решения о повышении коммунальной нагрузки нужно обязательны анализировать, как это скажется на росте цен и на бюджете конкретной семьи.

Предельные индексы платы за коммуналку уже существуют, но Гаврилов хочет жёстче привязать их к антиинфляционному планированию. Его предложение – запретить любой дробный пересмотр тарифов в течение года и ввести адресные компенсации для тех, чьи расходы на жильё и коммуналку превышают допустимую долю дохода.

«Без такой увязки борьба с инфляцией будет неполной, потому что часть ценового давления продолжит возникать через решения по обязательным платежам, которые люди не могут сократить по своему усмотрению», – подчеркнул депутат.

Сейчас федеральный порог для получения субсидии – 22% совокупного дохода семьи. Если коммуналка съедает больше – государство обязано помогать. Правда, регионы имеют право снижать эту планку, но это уже другая история. Главное, по мнению Гаврилова, – государство наконец должно взглянуть на проблему шире банковской ставки и включить в борьбу с инфляцией весь блок обязательных платежей за жильё.

