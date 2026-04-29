Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за пропуска оплаты ЖКУ

Просрочку по счетам за квартиру лучше не запускать. Если деньги нашлись — долг стоит погасить сразу. Когда такой возможности нет, следует обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсников и согласовать с ними график выплат.

Такие рекомендации в беседе с RT дал депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий пояснил, что закон исходит из разумного баланса: услуги должны оплачиваться вовремя, но и человека нельзя оставить без света или воды из-за одного пропущенного платежа.

Первые 30 дней просрочки даются на закрытие долга без дополнительных начислений. Если же затянуть, задолженность начнёт расти за счёт пеней, а затем последуют предупреждение, ограничение отдельных благ и суд.

Если сумма в квитанции вызывает вопросы, её не стоит игнорировать. Следует запросить расшифровку, сверить показания счётчиков и тарифы.

«Все обращения лучше фиксировать письменно — через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в управляющую организацию», — подчеркнул Якубовский.

При невозможности внести всю сумму сразу, по словам депутата, нужно просто выйти на связь и оформить понятный график. Это снизит риск отключения услуг, лишних пеней и судебных тяжб.

А ранее россиянам назвали крайний срок апрельской оплаты ЖКХ. В Госдуме уточнили, что квитанции за этот месяц граждане вправе оплатить вплоть до 15 мая включительно.